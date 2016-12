Mehr als nur Filter: Snapchat bietet jetzt auch Games an

Snapchat setzt für seine Linsen jetzt auf mehr Entertainment. Santa’s Helper ist ein Game, das man direkt in der App spielen kann…. Quelle: t3n - Hier weiterlesen



22.12.2016, 11:47 Uhr Der Social-Media-Newcomer Snap Inc. expandiert: Nach dem Mega-Erfolg von Snapchat eröffnet das Unternehmen ...

Snapchat gehört aktuell zu den populärsten sozialen Netzwerken. Dies will sich auch Disney zu Nutze machen und künftig Ableger ...

Snapchat mausert sich zum ernsthaften Konkurrenten für das Fernsehen, lautet die These von Oliver Nermerich, Leiter der Online ...

Große Snaps: Das Unternehmen Snap Inc. sorgt für gleich zwei dicke Schlagzeilen. Zum einen will der Betreiber der erfolgreichen ...

Das ist insofern überraschend, da der Messaging Dienst Snapchat in China gar nicht verfügbar ist. Die Spectacles-Hardware wurde ...

Snap Inc will sich mit diesen Abkommen für weiteres Wachstum rüsten, strebt das Unternehmen im Frühjahr 2017 einen Börsengang an.