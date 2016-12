Wird Microsoft das erste billionenschwere Technikunternehmen werden?

Apple als das erste Technik-Unternehmen ein Marktkapital von mehr als einer Billion, also 1000 Milliarden Dollar, erreicht. Doch der Marktwert des Unternehmens sinkt. Einige sehen jetzt in Microsoft den neuen Favoriten für die Billionen-Schallmauer.]]> (Weiter… Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



I am building a PC, and I want to buy Windows 10. I have noticed that at some places it's priced at 100$, but then I saw several ...