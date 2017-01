Internet of Things: Mark Zuckerbergs überraschender Aufstieg zum Chef-Comedian von Facebook

Marc Zuckerberg ist notorisch schüchtern. Trotzdem ist sich der Facebook-CEO bei strategisch wichtigen Themen nicht zu schade, als Testimonial für sein Unternehmen aufzutreten…. Quelle: t3n - Hier weiterlesen



TORONTO, ON--(Marketwired - December 23, 2016) - Internet of Things Inc. (TSX VENTURE: ITT) ("IoT Inc." or the "Company"), an IoT ...

About Fibocom Wireless Fibocom Wireless Inc., is a leading global provider of wireless modules for the Internet of Things (IoT).