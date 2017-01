Galaxy S8: Samsung-Logo wird per Software auf dem Display dargestellt

gestrigen Leak zum Galaxy S8 bereits darüber gefreut hat, dass Samsung an der Front des Smartphones auf ein Logo verzichten wird, der wird nun eines Besseren belehrt. Das Samsung-Logo wird natürlich nicht fehlen. weiterlesenThemen: Samsung Galaxy S8: Alle Gerüchte zum nächsten… Quelle: Giga Android - Hier weiterlesen



Das Galaxy S8 weicht in einigen Dingen von den Vorgängern ab. So soll der Fingerprint Sensor an die Rückseite wandern und das ...

Das Samsung Galaxy S8 soll angeblich am 29. März in New York vorgestellt werden. Inzwischen sind so gut wie alle Details bekannt.