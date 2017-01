Saturn Super Sunday: Beats Studio 2.0, PS4 Slim, LG OLED UHD Fernseher u.v.m. stark reduziert – nur heute

Unter anderem hat Saturn heute die beliebten Beats Studio 2.0 Kopfhörer, die PS4 Slim im Bundle mit UEFA Euro 2016 sowie die 1 TB große externe Festplatte von Seagate im Angebot. Die Super-Sunday-Deals gelten nur bis Montag morgen, den 30.01.2017, um 9:00 Uhr oder solange der Vorrat… Quelle: Giga Android - Hier weiterlesen



Saturn will es anlässlich des so genannten Super Sunday mal wieder wissen: Nur heute und morgen (bis 9 Uhr) wird das Honor 8 ...

Saturn will es anlässlich des so genannten Super Sunday mal wieder wissen: Nur heute und morgen (bis 9 Uhr) wird das ehemalige ...

Ihr bekommt bei Saturn heute, am sogenannten Super Sunday*, das Spiel Gears of War 4 quasi geschenkt obendrauf. Das Angebot ist ...

In den aktuellen Super Sunday-Angeboten verkauft Saturn den Xbox One Elite Wireless Controller inkl. Gears of War 4 für ...