Starbucks ermöglicht jetzt die Kaffeebestellung per Sprachbefehl

Besitzer von Amazon Echo und anderen Alexa-kompatiblen Geräten können sich den Kaffee jetzt vorab ordern. Vorerst nur in den USA kann die Bestellung abgewickelt werden, ohne den Laden zu betreten. … Quelle: t3n - Hier weiterlesen



Starbucks hat heute in den USA ein interessantes App-Feature vorgestellt. In der Starbucks App bemüht der Kaffee-Konzern in der ...