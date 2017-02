Wie iPhone 7: LG G6 erhält Rückseite in Diamantschwarz

LG G6 zeigt sich heute auf einem neuen Foto. Dieses Mal in der finalen Version von der Rückseite mit der erwarteten Dual-Kamera und einer glänzenden Oberfläche, die sehr an das iPhone 7 in Diamantschwarz erinnert. weiterlesenThemen: LG G6: Alle Gerüchte zum nächsten Spitzenmodell , MWC 2017:… Quelle: Giga Android - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

LG G6: Neues Bild zeigt Teil der Rückseite Von vorne haben wir das Device in diversen Renderings bereits gesehen, nun gibt es aber auch ein Live-Bild vom Rücken, auch wenn ... Quelle: pocketpc.ch

LG G6 Foto: Dieser Rücken will entzücken Auf einem anderen in dieser Woche veröffentlichten Satz Fotos von einem mutmaßlichen Prototypen des G6 war bereits der ... Quelle: Areamobile

LG: G6 kommt mit Dual-Kamera und Hochglanz-Gehäuse Drei Wochen vor dem Start des MWC 2017 soll ein zweites Bild des LG G6 bisherige Gerüchte untermauern. Abmessungen und sichtbare ... Quelle: www.computerbase.de

Foto zeigt das LG G6 mit einer „glossy“ Rückseite Kurz geschaut: Nachdem Samsung für sein Galaxy S8 dem MWC 2016 eine Absage erteilt hat, wird wohl das LG G6 der heimliche Star ... Quelle: Android TV