Google überholt Apple wieder als wertvollste Marke der Welt

Apple an der Spitze der wertvollsten Marken der Welt – zumindest wenn es nach Berechnung des Brand Finance Global 500 Report ging. Nun ist der iPhone-Hersteller wieder entthront, und zwar von Suchmaschinenriesen Google.]]> (Weiter… Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



Die Aktienmärkte in den USA befinden sich im Höhenrausch. Allen voran die Titel an der US-Hightech-Börse Nasdaq. Die ...

Mit dem Einreiseverbot in die USA für Menschen aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern hat Donald Trump auch viele US ...

Fünfmal in Folge führte Apple das Brand-Finance-Ranking der wertvollsten Marken an. Noch vor einem Jahr schien der Abstand auf ...

Amerika werde seinen Traum wiederfinden, verspricht SAP-CEO Bill McDermott in einer Mail an seine Mitarbeiter rund um den Globus.

Apple, Google, Facebook: Viele große Tech-Firmen sprechen sich gegen Trump aus. In einem Brief an alle Mitarbeiter hat auch Tim ...