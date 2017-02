Richter gewährt FBI Zugriff auf Google-Mail-Server außerhalb der USA

Ein Bezirksrichter in Philadelphia hat dem FBI überraschend gewährt, auf Emails zuzugreifen, die Google auf Servern außerhalb der USA speichert. Google soll die angefragten Daten nun auf einen Server innerhalb der USA übertragen, damit das FBI bei der Durchsuchung keinen Rechtsbruch… Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



Die Bundesregierung plant, das Datenschutzrecht neu zu strukturieren und an europäische Vorschriften anzupassen. Das Kabinett ...

Immer mehr Menschen in Brandenburg fühlen sich durch Videoüberwachung von Privatpersonen gestört. Entsprechende Beschwerden ...

was letzte Woche bei QSC passierte, dürfte so manche Neukunden interessieren. Sorgte doch die Information, dass der ...

New YorkMicrosoft muss Daten eines Kunden, die in Irland gespeichert wurden, nicht an US-Strafverfolgungsbehörden herausgeben.