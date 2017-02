uBeam zeigt erstmals live die Akku-Ladung per Ultraschall

Akkus über Ultraschall abgehalten. Mit der Demonstration eines Ladevorgangs kämpft uBeam nun auch gegen Gerüchte, dass ihre Erfindung nichts weiter als „heiße Luft“ ist.]]> (Weiter… Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



Knapp 2 Wochen ist es nun her, als uns Samsung die Untersuchungsergebnisse mitgeteilt hat, die zu brennenden und explodierenden ...

Bisher war es unter Mac-OS X und macOS ja so: Klicken Sie auf das Akkusymbol in der Menüleiste, zeigt der mobile Rechner an, wie ...