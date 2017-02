HoloLens trifft Portal und das Ergebnis sprengt Grenzen der Realität

Der Valve-Titel Portal ist im Grunde zwar ziemlich simpel, das Spiel selbst ist aber faszinierend wie kaum ein anderes. Dabei kann man durchaus auf den Gedanken kommen, wie es wäre, in der realen Welt derartige Portale zu öffnen. Genau das hat ein Entwickler nun gemacht und zwar mit Hilfe von… Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



CAE Healthcare will be the first company to bring a commercial Microsoft HoloLens application to the medical simulation market.