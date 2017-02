Geoblocking vor dem Aus – ein bisschen zumindest

Die europäischen Verbraucher können auf ihre Online-Abos für Filme oder Videospiele schon bald auch auf Reisen uneingeschränkt zugreifen. Doch die Lösung ist eher eine halbherzige Abkehr vom …… Quelle: t3n - Hier weiterlesen



Die EU will Geoblocking bei Video- und Musik-Streams in Zukunft verhindern. Anbieter wie Netflix, Spotify oder Amazon müssen in ...