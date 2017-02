Tim Cook: Fake News machen Leute gehirntot, Branche muss reagieren

Tim Cook hat vergangene Woche eine Europareise absolviert und dabei einigen Medien Interviews gegeben. Der CEO des kalifornischen Herstellers wurde dabei zu zahlreichen Themen befragt, diese reichten von Augmented Reality bis hinzu Fake News. Zu letztgenanntem Thema wurde Cook ungewohnt emotional… Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



Klare Worte von Apple-CEO Tim Cook: In einem Interview mit dem britischen Daily Telegraph forderte der Chef des wertvollsten ...

In den letzten Tagen befand sich Apple CEO Tim Cook auf Europareise und wir haben seine vielen Termine bereits in der ...

Wir haben in den letzten Tagen schon intensiv über Tim Cooks Europareise berichtet. Gestern war der Apple CEO in ...

Apple-Chef Tim Cook ist in der zurückliegenden Woche viel in Europa herumgereist. Neben einer Stippvisite in Deutschland war er ...