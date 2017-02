Youtube: Nichtüberspringbare 30-Sekunden-Werbung ist bald Geschichte

Google hat angekündigt, dass Youtube sich künftig stärker auf kürzere Ads konzentrieren wolle. Nichtüberspringbare 30-Sekunden-Werbung soll ab dem kommenden Jahr nicht mehr unterstützt werden…. Quelle: t3n - Hier weiterlesen



Leider will man das nicht unverzüglich oder in Kürze abschalten, nein Google möchte noch das gesamt Geschäftsjahr 2017 an ...

