Unitymedia: Kunden verbrauchen durchschnittlich 90 Gigabyte im Monat

Internetprovider Unitymedia kann momentan eine so hohe Zuwachsrate wie noch nie zuvor verzeichnen. Zudem wurden jetzt umfangreiche Statistiken veröffentlicht: Auch dieses Jahr möchte der Konzern weiterhin noch mehr Haushalte an das eigene Netz anschließen.



Heidelberg. Der Kabelnetzbetreiber Unitymedia hat an seinem Standort Heidelberg zuletzt 20 der bis dahin 300 Arbeitsplätze abgebaut.

2016 konnte Unitymedia sowohl in punkto Neukunden als auch Umsätzen kräftig zulegen. In Zukunft will der Kabelprovider durch ...