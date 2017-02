UPS macht aus dem Lieferwagen einen mobilen Drohnen-Träger

Der Logistik-Dienst UPS hat ein neues Verfahren zur Unterstützung seiner Tätigkeit durch Drohnen getestet. Diese sollen nicht von den Logistikzentren aus Adressaten in der Umgebung anfliegen, sondern vom Lieferwagen abheben und so deren Effizienz erhöhen…. Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



