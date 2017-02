Westmossul: Irakische Armee meldet Eroberung von erstem Wohnviertel

Die irakische Armee verkündet Fortschritte bei der Rückeroberung Westmossuls vom IS. Rund 750.000 Zivilisten sollen in den westlichen Vierteln leben. Nur rund Tausend konnten sich aktuell in Sicherheit bringen…. Quelle: Spiegel Politik Ausland - Hier weiterlesen



