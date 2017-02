Nobel-Computer: Jetzt kommt das Porsche-Notebook

Der Schriftzug „Porsche Design“ prangt auf Sonnenbrillen, Lederjacken und jetzt auch auf einem Computer. Auf dem Mobile World Congress hat das schwäbische Unternehmen einen Windows-PC vorgestellt, der seinen Preis… Quelle: Spiegel Netzwelt: Gadgets - Hier weiterlesen



BARCELONA (dpa-AFX) - Microsoft hat zum Mobile World Congress in Barcelona einen gemeinsam mit Porsche gestalteten ...

Noch bevor am Montag in Barcelona der Mobile World Congress beginnt ... als Luxusvariante in der Porsche-Design-Ausführung.