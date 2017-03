Sinkende Umfragewerte: AfD, ade?

Die SPD macht auf soziale Gerechtigkeit und die Union zeigt Härte gegen Ausländer – schon sinken die Werte der AfD. Jetzt wird sich zeigen, was das wahre Lebenselixier der Rechten… Quelle: Spiegel Politik Deutschland - Hier weiterlesen



Deftige Reden und verbale Attacken: Am politischen Aschermittwoch rechnen die Parteien mit ihren Gegnern ab. Politischer ...

Die AfD verlor in den vergangenen Wochen deutlich an Boden. Die SPD kann nicht mehr so extrem vom Schulz-Effekt profitieren ...