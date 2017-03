Entdeckung in Belize: Archäologen finden außergewöhnliches Maya-Amulett  

Der Süden von Belize gilt archäologisch als eher provinziell. Doch ausgerechnet dort haben Forscher nun einen seltenen Fund gemacht. Was verrät er über das Mayareich?… Quelle: Spiegel Wissenschaft: Mensch - Hier weiterlesen



Bei Ausgrabungen in der Maya-Ruinenstadt in Nim Li Punit im Süden des zentralamerikanischen Staates Belize haben US-Forscher ...

In dieser Folge reist Scotty Moore tief in den Dschungel von Belize - in die antike Maya-Stadt Caracol. Archäologen haben hier ...