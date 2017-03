Viele Supermärkte verpacken ausgerechnet Bio-Gurken in Plastik, damit Kassierer sie erkennen. Ein Konzern will Gemüse nun per Laser kennzeichnen, Verbraucherschützern haben Zweifel. Die wichtigsten… Quelle: Spiegel Wirtschaft Verbraucher - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Bio-Branding Verbraucherschützer warnen vor gelasertem Gemüse Allerdings müsse man genau prüfen, ob die Methode für Verbraucher tatsächlich unbedenklich sei oder ob es nicht vielleicht ... Quelle: Spiegel Online

AMI: Bio-Gemüseabsatz erzielt Rekord Aber auch Paprika und Zucchini kauften die Verbraucher 2016 mehr ein als noch im Jahr zuvor. Demgegenüber konnten Eissalat ... Quelle: Fruchtportal

Gemüse treibt Preise weiter in die Höhe Die Verbraucherpreise in Brandenburg sind den dritten Monat in Folge deutlich gestiegen. Im Schnitt verteuerten sich im Februar ... Quelle: T Online