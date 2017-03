Übernahme: Peugeot-Aufsichtsrat stimmt Opel-Kauf zu

Der Kauf von Opel durch PSA Peugeot Citroen rückt näher. Nun hat offenbar das Kontrollgremium des französischen Autobauers den Weg für die Übernahme frei… Quelle: Spiegel Wirtschaft Unternehmen - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

PSA und GM: Opel-Verkauf soll Montag besiegelt werden Die Verhandlungen über die Zukunft von Opel stehen vor dem Abschluss: Am Montag will der Aufsichtsrat von Peugeot nach ... Quelle: Handelsblatt

Opel-Verkauf an PSA: Verhandlungen in heißer Phase Mehreren Medienberichten zufolge gehen die Verhandlungen zwischen General Motors und PSA Peugeot Citroën über einen Verkauf von ... Quelle: Automobilproduktion