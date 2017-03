Aus Angst vor Strafen: Uber schließt angeblich Polizisten von Mitfahrservice aus

Wer sich auffällig verhält, darf angeblich nicht mitfahren: Um Kontrollen zu entgehen, führt der Fahrtenvermittler Uber laut einem Zeitungsbericht Polizisten absichtlich in die Irre…. Quelle: Spiegel Wirtschaft Unternehmen - Hier weiterlesen



In vielen Städten sind Uber-Fahrer ohne Genehmigung unterwegs. Wie nun bekannt wurde, versorgt das Unternehmen deshalb offenbar ...

Wer für Behörden in China, Australien oder Frankreich arbeitet, bekommt keine Uber-Fahrten. Ein Software erkennt Beamte und ...

Uber hat jahrelang Behörden in zahlreichen Ländern getäuscht, um Kontrollen zu entgehen, berichtet die „New York Times ...

Uber will seine selbstfahrenden Autos in Kalifornien wieder auf die Straße bringen und nun doch die dafür nötige Genehmigung ...

Nun hat auch Uber eingesehen, dass gewisse Dinge nur mit der Erlaubnis der Behörden möglich sind. Entsprechend will der ...

Uber will für seine autonomen Testfahrten in San Francisco nun doch die erforderlichen Papiere einholen. Es sind unruhige Zeiten ...

Uber-Fahrer in London müssen Grundkenntnisse in Englisch nachweisen. Das entschied ein Gericht in der britischen Hauptstadt.