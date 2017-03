Flüchtlingsheim am Grenzweg: In ganzen Sätzen zum Schulabschluss

Hamburg versucht in einem Pilotprojekt, jugendliche Flüchtlinge für eine Ausbildung fit zu machen. Die Schüler arbeiten fleißig für ihre Zukunft, bis auf die Momente, in denen sie die Vergangenheit einholt…. Quelle: Spiegel Panorama Gesellschaft - Hier weiterlesen



Endlich Gewissheit: Wahid Yousefi Ghazni hat für die kommenden drei Jahre ein Aufenthaltsrecht in Deutschland. Nun will er so ...

Nun soll die Unterkunft im Sommer aufgegeben werden und die Bewohner in das neu errichtete Flüchtlingsheim am Friesenheimer ...

Einerseits will sie heute in Kairo ebenso wie am Freitag in Tunis über Möglichkeiten zur Beendigung der Flüchtlingskrise sprechen.