Ein Sieg gegen Neapel und der AS Rom hätte Platz zwei gefestigt – doch gegen einen Doppelpack von Mertens hatte das Team keine Chance. Juventus Turin kann nun endgültig… Quelle: Spiegel Sport Fußball - Hier weiterlesen



Der Anschlusstreffer durch Kevin Strootman in der 89. Minute kam zu spät: Der AS Rom hat das Spitzenspiel in der italienischen ...