4W: Was war. Was wird. Vom Leben in interessanten Zeiten

Datenqualität ist Fahndungsqualität, und wo die Datenqualität unzureichend ist, sperrt man weg. Oder schränkt Menschrecht anderweitig ein. Nein. Nicht in der Türkei, merkt Hal Faber an und fragt sich, was sich der Justizminister noch so alles… Quelle: Heise Online - Hier weiterlesen



