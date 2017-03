Wenger und Arsenal London: Beziehungsstatus? Es ist kompliziert

Nicht mehr unter den Top-Vier der Premier League: Nach der Pleite gegen Liverpool steht Arsenals langjähriger Trainer Wenger in der Kritik. Gehen er und der Klub aus London nach mehr als zwanzig Jahren bald getrennte… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



