Storage-Systeme: Nur noch 35 Prozent ohne Flash-Speicher

Die Umsätze mit Storage-Systemen für gewerbliche Nutzer gehen zurück, Wachstum gibt es nur bei Flash-Speicher und… Quelle: heise.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Mit drei bit pro Speicherzelle und in 64 Schichten gestapelt erreicht Toshiba mit seinen jetzt lieferbaren BiCS-Flash ...

Die Firma will in Zukunft nicht nur Displays aus eigener Hand verbauen, sondern auch in die Flash-Speicher-Sparte von Toshiba ...