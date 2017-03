Bundesliga: HSV holt Big Point im Abstiegskampf

Mit einem Heimsieg gegen Hertha setzt sich der HSV vorerst von den direkten Abstiegsrängen ab und schließt nach Punkten zum VfL Wolfsburg auf. Die Hamburger waren das bessere von zwei schwachen… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Eine Woche nach dem 0:8-Debakel von München will und muss sich der Hamburger SV rehabilitiern. Mit Hertha BSC kommt allerdings ...

"Ich verliebte mich in den Fußball, wie ich mich später in Frauen verlieben sollte: plötzlich, unerklärlich, unkritisch und ...

Hamburger SV - Hertha BSC im Live-Stream: Eine Woche nach der 0:8-Pleite in München will der HSV in der Bundesliga sein anderes ...