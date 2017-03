Neue Strategie: Die Deutsche Bank wird wieder deutscher – notgedrungen

Rasante Wende bei der Deutschen Bank: Das kriselnde Geldhaus setzt plötzlich wieder auf die unscheinbare Tochter Postbank – und lobt die Vorzüge des Heimatmarkts. Der Schwenk ist nicht ganz… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Die Deutsche Bank hat eine Kapitalerhöhung angekündigt. Wie das Bankhaus am Sonntag in Frankfurt am Main mitteilte, sollen ...