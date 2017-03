Hauptstadtflughafen: Brandenburg lässt Mühlenfeld fallen

Die Regierung von Brandenburg stemmte sich bislang gegen den Rausschmiss von Flughafen-Chef Karsten Mühlenfeld. Doch es ist eine Unterstützung auf Abruf – bis zur Präsentation eines… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Vor der erneuten Aufsichtsratssitzung zur Führungskrise am neuen Hauptstadtflughafen BER hat sich Brandenburg für eine Lösung ...

Nach intensiven Gesprächen ist jetzt auch Brandenburg bereit, einen Wechsel an der Spitze der Flughafengesellschaft zu akzeptieren.

Absurd an der verfahrenen Situation ist: Eigentlich sind sich die drei Gesellschafter – Berlin, Brandenburg und der Bund ...

Potsdam/Berlin. Die rot-rote Landesregierung in Brandenburg will sich in der Debatte um die Zukunft von BER-Flughafenchef Karsten ...