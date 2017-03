Wegen Test von AMD Ryzen: Morddrohungen gegen GamersNexus-Gründer

Wegen eines kritischen Tests des AMD-Prozessors Ryzen 7 1800X erhielt GamersNexus-Gründer Stephen Burke… Quelle: heise.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Nach dem Release der ersten drei Ryzen CPUs (die Ryzen 7-Modelle 1700, 1700X und 1800X mit acht Kernen und 16 Threads) am ...

Bereits in der vergangenen Woche habe wir über die Experimente des PCGHX-Users Der8auer berichtet, der bei ein paar Ryzen ...

Ryzen-7-Prozessoren richten sich in erster Linie an Enthusiasten, die viel Leistung benötigen. Mit Preisen von 360 bis 560 Euro ...

05.03.2017 um 13:15 Uhr Ryzen 7 konnte in Sachen Gaming in den Tests nicht ganz so abliefern, wie es sich einige erhofft hatten.