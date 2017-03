Studie zu Autofarben: Blaue Taxis haben mehr Unfälle als gelbe

Viele Unfälle ereignen sich, weil ein Fahrer ein Auto übersieht. Eine Studie mit verschiedenfarbigen Taxis in Singapur zeigt nun: Die Lackierung beeinflusst durchaus das Crashrisiko…. Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



