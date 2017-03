Warum die Power Rangers die Jahrzehnte überdauern

Power Rangers ist Kult. Diesen Beweis will das kommende Reboot um die bunte Superhelden-Truppe antreten. Doch was steckt eigentlich hinter dem… Quelle: moviepilot.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Seit ihrer enormen Popularität in den 1990ern werden die Power Rangers in der Popkultur regelmäßig parodiert, zitiert und ...

Zum Kinostart der „Power Rangers“-Neuauflage am 23. März präsentieren wir euch sieben 90er-Jahre-Hypes, die sich – im ...

Nach der Schule nur noch kurz die Welt retten. So oder so ähnlich könnte die Leitidee der schon 1993 erstmals in den ...