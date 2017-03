Nordrhein-Westfalen: Neunjähriger Junge in Herne umgebracht – Täter auf der Flucht

In Herne und den angrenzenden Städten fahndet die Polizei nach einem mutmaßlichen Mörder. Der Mann soll zuvor einen neun Jahre alten Jungen umgebracht… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Herne (ots) – Am Sonntagmorgen, 5. März, sind bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte am Rhein-Herne-Kanal an der ...