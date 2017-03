Zweifel an Erfolgschancen: Snap-Aktie stürzt ab

Kurz nach dem fulminanten Börsendebüt stürzt die Aktie von Snap um zwölf Prozent ab – und fällt am Ende sogar unter den Ausgabepreis. Experten zweifeln an den Erfolgschancen des… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



