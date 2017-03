Autonomes Fahren mit Sedric: Volkswagen zeigt erstes Konzept für autonomes Auto

Nach dem Abgas-Skandal leitet VW mit einem Zukunftsprogramm den „größten Veränderungsprozess“ der Konzerngeschichte ein. Ein Teil davon ist ein Konzept für ein autonomes… Quelle: heise.de - Hier weiterlesen



Der in den USA wegen angeblicher Beteiligung am Abgas-Skandal angeklagter VW-Manager Oliver S. (48)hat die Vorwürfe zurückgewiesen.

Der im Abgas-Skandal in den USA angeklagte VW-Manager Oliver S. (48) muss am Donnerstag (19 Uhr dt. Zeit) erstmals vor einem US ...