Joy-Cons der Nintendo Switch funktionieren mit PC, Mac und Android

Seid ihr glückliche Besitzer einer Nintendo Switch? Dann habt ihr auch gleich neue Controller für eure anderen Geräte bekommen: Die Joy-Cons lassen sich auch mit Windows-PCs, Macs und Android-Geräten verwenden…. Quelle: giga.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

The Legend of Zelda: Breath of the Wild gibt es sowohl für die Nintendo Switch als auch die Wii U. Digital Foundry prüft die ...