ESA: Weiterer Sentinel-Erdbeobachtungssatellit in Korou gestartet

Frankreich liegt auch in Südamerika: Vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou schickt die EU seit Jahrzehnten ihre Satelliten ins All. Das bleibt bei aller Routine selbst für Experten… Quelle: heise.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Socia-Media-Event bei Esa in Darmstadt Die Esa hatte sie aus knapp 280 ... "Sentinel-2B" ist der fünfte europäische Erdbeobachtungs-Satellit im All. Quelle: hessenschau.de

Europa verstärkt Erdbeobachtung: Vega-Rakete startet Für den Tiroler Geophysiker, der seit dem Vorjahr den Erdbeobachtungs-Bereich bei der Europäischen Weltraumagentur ESA leitet ... Quelle: Kleine Zeitung

Erdbeobachtung für alle Die Europäische Raumfahrtagentur ESA nennt es „das ... verschiedenen Instrumenten zur Erdbeobachtung überflog er jeden ... Quelle: www.helmholtz.de

Esa feiert Satellitenstart mit Social-Media-Event Die Esa schickt einen weiteren ... Zum Start des Erdbeobachtungs-Satelliten Sentinel 2B vom Weltraumbahnhof Kourou in ... Quelle: hessenschau.de

"Sentinel-2B": Weiterer Erdbeobachtungssatellit der ESA startet Für den Tiroler Geophysiker, der seit dem Vorjahr bei der Europäischen Weltraumagentur ESA für den Bereich Erdbeobachtung ... Quelle: DerStandard.at