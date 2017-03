AMD Naples: Angriff auf den Server Markt

Erste offizielle Benchmarkergebnisse des fürs zweite Quartal vorgesehenen Server-Prozessors Naples zeigen dessen Stärke bei speicherintensiven… Quelle: heise.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Damit würde sich AMD deutlich von Intel im Server- und Workstation-Segment absetzen. In einem Reddit-AMA (Ask Me Anything ...