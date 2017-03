Bundesregierung: 2,3 Millionen Euro für Kartenlesegeräte von Asylbewerber-Handys

Rechner der Asylbehörden werden mit Lesegeräten und Software ausgestattet, um einen „Blick ins Handy“ zu ermöglichen. Das kostet eine Stange… Quelle: heise.de - Hier weiterlesen



