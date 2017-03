Watson trifft Einstein: IBM und Salesforce verknüpfen KI-Systeme

Zwei künstliche Intelligenzen, Watson und Einstein, sollen künftig zusammenarbeiten. Ihr Ziel: Marketing optimieren. Die neuen Dienste stehen Kunden des Salesforce CRM zur… Quelle: heise.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

All for One Steeb ist die Nummer 1 unter den SAP-Partnern im deutschsprachigen Mittelstandsmarkt. Um das auch zu bleiben, legen ...

A CRM or Customer Relationship Management tool is used by businesses to organize and act on relevance. Mapping conversations ...