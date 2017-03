Shades of Blue Staffel 2: Wann startet die Season in Deutschland und den USA?

Am 10. Januar 2017 endete die erste Staffel von Shades of Blue mit Jennifer Lopez in der Hauptrolle, die als harte Polizistin und alleinerziehende Mutter durchgreift. Wann also startet Staffel 2 von Shades of Blue? Themen: TV-Serien, Lilyhammer: Story, Stream, Cast & alle Infos zur Serie von… Quelle: giga.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema