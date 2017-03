Kindstötung in Herne: Polizei prüft Hinweise auf weitere mögliche Opfer

Schon die erste Tat macht fassungslos. Doch möglicherweise war der getötete Neunjährigen aus Herne nicht das einzige Opfer seines mutmaßlichen Mörders. Im Internet gibt es Hinweise auf ein mögliches zweites Verbrechen…. Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Wie bereits berichtet, kam es am 6. März gegen 20.30 Uhr zu einem tragischen Einsatz an der Fleithestraße in Herne. Dort wurde ...

Herne. Erschütterndes Verbrechen in einem Reihenhaus in der Fleithestraße in Herne. Im Keller fanden die Beamten am Montagabend ...