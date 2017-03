USA: 18-Jähriger soll Mutter enthauptet haben

Die Hintergründe der grausamen Tat sich noch unklar: Im US-Bundesstaat North Carolina hat ein 18-Jähriger offenbar seine Mutter enthauptet. Eine Untersuchung zum Geisteszustand des Mannes wurde… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



