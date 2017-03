Arsenal-Desaster gegen Bayern: Klar, der Schiri war schuld

1:5 im Hinspiel, 1:5 im Rückspiel – nie wurde ein englischer Klub im Europapokal so vermöbelt wie der FC Arsenal von den Bayern. Trainer Arsène Wenger sieht den Schuldigen dafür dennoch außerhalb des Teams…. Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



