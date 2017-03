Asthma bei Kindern: Plötzlich bleibt die Luft weg

An Asthma bronchiale können schon Babys erkranken. Die Krankheit ist zwar nicht heilbar, bei vielen verschwinden die Beschwerden aber in der Jugend. Bis dahin brauchen die Betroffenen für Notfälle ein… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Das Kind könnte an Asthma bronchiale erkrankt sein. Etwa zehn Prozent aller Schulkinder und Jugendliche haben eine Form dieser ...

Ingrid Looijmans-van den Akker und ihr Team checkten 652 Kinder mit vermeintlichem Asthma. Eine Reihe an Tests zeigte ...

Etwa 11 bis 14 Prozent der Kinder über fünf Jahren haben mit Asthma-Symptomen zu kämpfen, so die WHO. In fast der Hälfte der ...