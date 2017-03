Shadowhunters Season 2: Wann geht es weiter?

Shadowhuntersist seit Januar 2016 in den USA im TV und in anderen Ländern auf Netflix parallel zur Ausstrahlung zu sehen. Die zweite Staffel startete Anfang 2017 parallel zur Ausstrahlung in den USA auf dem Sender Freeform im deutschen Online-Stream auf Netflix. Nach neun Folgen wurde die zweite… Quelle: giga.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Shadowhunters Staffel 3: Kommt eine Verlängerung? Die Folgen der zweiten Staffel mussten zahlreiche Zuschauer einbüßen. Im Vergleich zur Premierenstaffel wurde bislang ein ... Quelle: GIGA

Shadowhunters Staffel 1: Trailer, Episodenguide & mehr Die 13 Folgen der ersten Staffel sind auf Netflix in der OV sowie in der deutschen, niederländischen, französischen und ... Quelle: GIGA