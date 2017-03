Samsung-Aktion bei Saturn: Galaxy S7 + Gear VR mit Vodafone-Vertrag für 20 € pro Monat

Die Saturn-Aktion Samsung Highlights* bietet eine große Auswahl an Tarif-Bundles mit dem Galaxy S7 und einem weiteren Samsung-Gadget, wie zum Beispiel der Gear VR, Samsung Bottle, Gear Fit 2 oder Gear S3. Themen: Samsung Galaxy S7,… Quelle: giga.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Denn da hat es jemand geschafft nicht nur die beiden neuen Galaxy S8 Modelle in die Hand zu bekommen, sondern auch ein Galaxy ...

In diesem Jahr bringt Samsung mit dem Galaxy S8 und Galaxy S8 Plus zwei neue Flaggschiff-Smartphones auf den Markt, die sich in ...