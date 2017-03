Nashville Staffel 5: Wann geht es mit der Country-Soap weiter?

Nashville im US-Bundesstaat Tennessee ist die Hochburg der Country-Music. Hier begegnen sich die beiden Sängerinnen Rayna und Juliette. Während Letztere am Beginn ihrer Karriere steht, sinkt der Stern von Reyna langsam. Inzwischen gibt es vier Staffeln der Erfolgsserie. Natürlich wird die… Quelle: giga.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Nach dem schockierenden Tod von Rayna (Connie Britton) könnte Juliette (Hayden Panettiere) in „Nashville“ nun in eine noch ...

Staffel ist dort auch das Musikdrama Nashville zuhause. Sun Records spielt in den 1950er Jahren in Memphis, Tennessee ...

In Nashville gilt Darius Rucker ... Pono" und ist die 18 Folge in der siebten Staffel. In Deutschland strahlt SAT.